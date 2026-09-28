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Antara
Selasa, 29 September 2026 | 04.48 WIB

Polda NTB Beri Atensi Penanganan Kasus Pelecehan Santriwati di Lombok Tengah

Ilustrasi pelecehan seksual. (Freepik)

JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat menaruh atensi penanganan kasus dugaan pelecehan santriwati oleh pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Tengah.

"Kalau masalah ponpes itu, polda atensi," kata Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujawati di Mataram, dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Sesuai garis komando, Polda NTB menaruh atensi dengan melihat rangkaian penanganan yang kini berjalan di Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah.

"Jadi, polda nanti sifatnya koordinasi langsung dengan penyidik," ujarnya.

Pujawati mengaku belum melihat langsung berkas perkara sehingga belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai materi dan perkembangan penanganan di Polres Lombok Tengah.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan jumlah terduga korban kian bertambah sejak kasus ini mencuat ke publik.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya mencatat ada 16 orang dari alumni santriwati yang mengaku sebagai korban dari terlapor inisial MIS.

Beberapa di antaranya disebut Joko telah memberikan keterangan kepada penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lombok Tengah dengan pendampingan LPA Kota Mataram.

Editor: Kuswandi
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