Polda NTB-BP3MI Selidiki Dugaan Penyekapan PMI Nonprosedural asal Mataram di Myanmar

Ilustrasi pekerja migran Indonesia asal NTB dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Antara
JawaPos.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB menyelidiki laporan dugaan penyekapan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kota Mataram yang berada di Myanmar.
Kepala Subdirektorat III PPA-PPO Polda NTB AKP Endro Sasmoko mengatakan, penyelidikan ini berangkat dari laporan resmi pihak keluarga korban.
"Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BP3MI. Jadi, kami dari Polda NTB bersama BP3MI NTB melaksanakan penyelidikan bersama," kata Endro di Mataram, dilansir dari Antara, Minggu (27/9).
Untuk keberadaan korban bernama Muhammad Yanuar Fikri (26) di Myanmar, ia menerangkan bahwa persoalan tersebut sudah menjadi atensi dan tindak lanjut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Jadi, nanti apabila sudah dipulangkan ke Tanah Air, baru dilakukan tindak lanjut tim, tentu melibatkan semua instansi terkait," ucapnya.
Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Yanuar merupakan warga Kelurahan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Ia dikabarkan berangkat ke luar negeri pada 5 September 2026 secara mandiri melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Yanuar sebelumnya disebut berencana bekerja di Singapura. Namun, berdasarkan laporan yang diterima pihak berwenang, korban sudah berada di Distrik Myawaddy, Negara Bagian Kayin, Myanmar.
Pihak keluarga mengetahui Yanuar berada di negara berbeda dari tujuan awal keberangkatan setelah mendapat kontak telepon Yanuar dari Myanmar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022