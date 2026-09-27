Polda NTB-BP3MI Selidiki Dugaan Penyekapan PMI Nonprosedural asal Mataram di Myanmar

JawaPos.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB menyelidiki laporan dugaan penyekapan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kota Mataram yang berada di Myanmar.

Kepala Subdirektorat III PPA-PPO Polda NTB AKP Endro Sasmoko mengatakan, penyelidikan ini berangkat dari laporan resmi pihak keluarga korban.

"Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BP3MI. Jadi, kami dari Polda NTB bersama BP3MI NTB melaksanakan penyelidikan bersama," kata Endro di Mataram, dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Untuk keberadaan korban bernama Muhammad Yanuar Fikri (26) di Myanmar, ia menerangkan bahwa persoalan tersebut sudah menjadi atensi dan tindak lanjut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Jadi, nanti apabila sudah dipulangkan ke Tanah Air, baru dilakukan tindak lanjut tim, tentu melibatkan semua instansi terkait," ucapnya.

Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Yanuar merupakan warga Kelurahan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Ia dikabarkan berangkat ke luar negeri pada 5 September 2026 secara mandiri melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Yanuar sebelumnya disebut berencana bekerja di Singapura. Namun, berdasarkan laporan yang diterima pihak berwenang, korban sudah berada di Distrik Myawaddy, Negara Bagian Kayin, Myanmar.