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Antara
Minggu, 27 September 2026 | 22.31 WIB

Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Terkait Penemuan Kerangka Manusia di Perkebunan Tebu Gorontalo

Ilustrasi kerangka manusia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kerangka manusia. (Istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo, menyelidiki dugaan kasus pembunuhan dibalik penemuan berbagai jenis kerangka manusia di area perkebunan tebu Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Direktur Reskrimum Polda Gorontalo Komisaris Besar Polisi Teddy Rachesna di Gorontalo, mengatakan pihaknya telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami temuan tersebut, meskipun identitas pasti dari kerangka manusia itu masih dalam proses identifikasi medis.

"Penemuan kerangka manusia ini, kami menduga atau menggunakan asumsi adanya tindakan pembunuhan," kata Teddy dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Ia menjelaskan olah tempat kejadian perkara (TKP) telah dilaksanakan pada Jumat (25/9) oleh tim identifikasi Ditreskrimum Polda Gorontalo, bersama tim kedokteran forensik, menyusul informasi awal penemuan kerangka manusia pada Kamis (24/9).

Dalam proses penyisiran dan pengumpulan bukti sekitar lokasi, petugas menemukan satu unit telepon genggam di saluran irigasi yang berada tidak jauh dari posisi kerangka manusia tersebut.

Temuan tersebut, kata Teddy, menjadi petunjuk penting bagi kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan konfirmasi kepada pihak keluarga, jenis telepon genggam yang ditemukan ternyata milik seorang warga bernama Elsanti Ibrahim alias Echa, yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak (22/6).

Sejak menerima laporan orang hilang tiga bulan lalu, kepolisian sempat menyusun indikasi awal bahwa Echa kabur dari rumah untuk mencari pekerjaan di luar daerah.

Echa bahkan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang, yang disebar ke jajaran Polda Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, sampai Polda Maluku Utara.

Editor: Kuswandi
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