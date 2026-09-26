Kemenimipas Temukan Perbedaan Hasil Sidak Lapas Cibinong dengan Ombudsman

Tampilan salah satu ruangan di fasilitas mewah Lapas kelas IIA Cibinong Jawa Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan sejumlah perbedaan antara kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong yang mereka temukan saat pemeriksaan dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI. Perbedaan tersebut kini menjadi fokus pemeriksaan internal Kemenimipas.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan bahwa tidak hanya memeriksa berdasarkan laporan, tetapi mengecek langsung sejumlah lokasi yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman.
“Tentunya kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, selaku kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kami untuk berkolaborasi dengan Ditjen Pas untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman,” ujar Rudi, Sabtu (26/9).
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan
Rudi mengaku memimpin langsung pemeriksaan dengan berkeliling ke sejumlah titik di dalam Lapas Cibinong. Ia memastikan setiap lokasi yang menjadi bagian dari temuan Ombudsman diperiksa secara langsung.
“Saya secara langsung memimpin untuk berkeliling melihat secara langsung tempat-tempat yang dikunjungi oleh teman-teman dari Ombudsman. Saya enggak mau hanya dengar ceritanya, tapi kita melakukan cek langsung dan semua pintu saya bukain satu per satu,” katanya.
Pemeriksaan dilakukan hingga ke area tempat sampah yang disebut dalam temuan Ombudsman sebagai lokasi yang diduga dapat digunakan untuk pelarian. Rudi mengaku turun langsung ke lokasi tersebut untuk melihat kondisinya.
“Tempat sampah yang dijadikan poin juga yang diduga tempat untuk pelarian, saya coba turun ke bawah sampai dan semua, sampai naik lagi. Ketemunya kontainer yang digunakan untuk sarana asimilasi dan edukasi,” ungkapnya.
Rudi kemudian memeriksa area lain, termasuk ruangan guest house yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman. Pemeriksaan juga dilakukan hingga bagian dalam lapas untuk melihat kondisi warga binaan.
Dari pengecekan tersebut, Rudi menyebut terdapat sejumlah perbedaan antara kondisi yang ditemukan tim Kemenimipas dengan apa yang dipublikasikan Ombudsman RI.
“Bisa saya sampaikan bahwa apa yang saya lihat dengan apa yang dipublish atau yang ditayangkan teman-teman ORI, ada beberapa perbedaan. Dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa,” tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022