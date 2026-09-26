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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 27 September 2026 | 03.09 WIB

Kemenimipas Temukan Perbedaan Hasil Sidak Lapas Cibinong dengan Ombudsman

Tampilan salah satu ruangan di fasilitas mewah Lapas kelas IIA Cibinong Jawa Barat. (Istimewa) - Image

Tampilan salah satu ruangan di fasilitas mewah Lapas kelas IIA Cibinong Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan sejumlah perbedaan antara kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong yang mereka temukan saat pemeriksaan dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI. Perbedaan tersebut kini menjadi fokus pemeriksaan internal Kemenimipas.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan bahwa tidak hanya memeriksa berdasarkan laporan, tetapi mengecek langsung sejumlah lokasi yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman.

“Tentunya kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, selaku kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kami untuk berkolaborasi dengan Ditjen Pas untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman,” ujar Rudi, Sabtu (26/9).

Rudi mengaku memimpin langsung pemeriksaan dengan berkeliling ke sejumlah titik di dalam Lapas Cibinong. Ia memastikan setiap lokasi yang menjadi bagian dari temuan Ombudsman diperiksa secara langsung.

“Saya secara langsung memimpin untuk berkeliling melihat secara langsung tempat-tempat yang dikunjungi oleh teman-teman dari Ombudsman. Saya enggak mau hanya dengar ceritanya, tapi kita melakukan cek langsung dan semua pintu saya bukain satu per satu,” katanya.

Pemeriksaan dilakukan hingga ke area tempat sampah yang disebut dalam temuan Ombudsman sebagai lokasi yang diduga dapat digunakan untuk pelarian. Rudi mengaku turun langsung ke lokasi tersebut untuk melihat kondisinya.

“Tempat sampah yang dijadikan poin juga yang diduga tempat untuk pelarian, saya coba turun ke bawah sampai dan semua, sampai naik lagi. Ketemunya kontainer yang digunakan untuk sarana asimilasi dan edukasi,” ungkapnya.

Rudi kemudian memeriksa area lain, termasuk ruangan guest house yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman. Pemeriksaan juga dilakukan hingga bagian dalam lapas untuk melihat kondisi warga binaan.

Dari pengecekan tersebut, Rudi menyebut terdapat sejumlah perbedaan antara kondisi yang ditemukan tim Kemenimipas dengan apa yang dipublikasikan Ombudsman RI.

“Bisa saya sampaikan bahwa apa yang saya lihat dengan apa yang dipublish atau yang ditayangkan teman-teman ORI, ada beberapa perbedaan. Dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa,” tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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