KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Kanwil BPN Jatim, Diduga Terkait Pelicin Layanan Pertanahan 

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penggeledahan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, pada Kamis (24/9).
Langkah penindakan itu terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, penyidik juga menemukan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut kemudian disita untuk kepentingan penyidikan dan akan dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.
Budi menjelaskan, uang yang diamankan tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan dari masyarakat yang menggunakan layanan pertanahan.
"Uang-uang tersebut diduga penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim," kata Budi kepada wartawan, Jumat (25/9).
Selain penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan, lanjut Budi, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran kantor pertanahanan (Kantah) BPN se-Jatim.
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