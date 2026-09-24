Kanwil Ditjenpas Jabar dalami Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bogor

Salah satu fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong. (Istimewa)
JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat mendalami temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai adanya fasilitas mewah berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Cibinong, Kabupaten Bogor.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Yudi Suseno mengatakan timnya saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan fakta dan kondisi terkait temuan tersebut.
"Untuk masalah Lapas Cibinong, sedang dalam pendalaman oleh tim, kita tunggu hasil pendalamannya," kata Yudi di Bandung, dilansir dari Antara, Kamis (24/9).
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Cibinong dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Yudi enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
"Kita tunggu hasil pendalaman supaya tidak sumir," katanya.
Yudi juga belum menjelaskan mengenai warga binaan yang diduga mendapatkan fasilitas tersebut.
Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim. "Masih pendalaman ya kang. Saya tidak mau mendahului," ujarnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9).
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
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