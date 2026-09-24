Ombudsman Tak Bisa Pastikan Ferdy Sambo Gunakan Fasilitas Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong

JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tidak bisa memastikan keberadaan Ferdy Sambo di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu (23/9). Sebab, mereka ditolak dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut.

Komisioner Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa nama-nama besar yang belakangan muncul dan dikaitkan dengan Lapas Kelas IIA Cibinong, termasuk Ferdy Sambo, tidak dapat dikonfirmasi oleh Ombudsman kepada petugas lapas.

”Apakah nama seperti yang disebutkan Ferdy Sambo itu, ini sekali lagi teman-teman mengulangi soal nama-nama yang beredar, saya sekali lagi (tegaskan) bahwa Ombudsman tidak bisa memastikan, karena kami tidak bertemu langsung (dengan napi seperti Ferdy Sambo),” kata dia menjawab pertanyaan awak media pada Kamis (24/9).

Narapidana yang ditemukan oleh Ombudsman berada di luar blok sel bukan nama besar. Terkait nama-nama besar itu, Syafrida meminta agar publik menanyakan langsung kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

”Apakah mereka benar ada di sana? Mungkin teman-teman bisa konfirmasi kepada Ditjen Pemasyarakatan, nama-nama yang tadi teman-teman sampaikan apakah benar di sana. Sementara kami tidak bisa memberikan, karena kami tidak mendapatkan dokumen, siapa saja warga binaan yang sudah dieksekusi,” jelasnya.

Syafrida menegaskan kembali, saat datang ke Lapas Kelas IIA Cibinong kemarin, pihaknya tidak bisa mendapatkan salinan dokumen atas nama-nama narapidana yang kini ikut menjadi sorotan publik pasca terungkapnya fasilitas mewah di lapas tersebut.

”Tetapi, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri itu bisa dilihat di e-court dimana mereka akan ditempatkan, itu kan merupakan wilayah publik dan kemudian juga di sistem informasi pemasyarakatan juga terdapat dimana para narapidana yang sudah dijatuhi sanksi oleh pengadilan dieksekusi oleh kejaksaan,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Syafrida juga menunjukkan bukti rekaman video yang diambil saat sidak. Dalam rekaman video tersebut memang tampak beberapa jenis kamar. Perbedaannya ada pada luas serta sejumlah fasilitas seperti sofa, kasur, televisi berukuran besar, dan kamar mandi lengkap dengan toilet duduk.

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”Silakan dilihat ini kami masuk ke lapas yang kami temukan, nah ini ketika kami masuk, kami temukan pintu. Kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya,” ungkap Syafrida.