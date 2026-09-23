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Muhammad Ridwan
Rabu, 23 September 2026 | 20.06 WIB

KPK Dalami Peran Ipda Yayat di Proyek Pemkab Bekasi, Periksa 11 Saksi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mengungkap dugaan keterlibatan anggota Polri, Ipda Yayat Sudrajat (YYS), dalam sejumlah proyek pengadaan di Pemkab Bekasi.

Terkait hal itu, Sebanyak 11 orang saksi telah diperiksa penyidik lembaga antirasuah, pada Selasa (22/9).

Keterangan para saksi dinilai penting untuk mengetahui bagaimana proyek-proyek tersebut dijalankan,

Mengingat ada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang terkait dengan proyek tersebut. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seluruh saksi yang dipanggil penyidik hadir dalam pemeriksaan.

Mereka dimintai keterangan mengenai sejumlah proyek yang diduga tidak hanya dikerjakan oleh pihak swasta berinisial SJ atau Sarjan.

"Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Bekasi yang dikerjakan oleh selain swasta saudara SJ (Sarjan, pengusaha) dan yang diduga dikerjakan atas arahan YYS," kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Sebelas saksi yang diperiksa berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah hingga pihak swasta. 

Mereka di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Imam Fathurohman, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Henri Lincoln, serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Benny Sugiarto.

KPK juga meminta keterangan dari pengusaha Sarjan, mantan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdhan, serta BN Kholik yang merupakan pihak swasta dan pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi pada 2024.

Editor: Bayu Putra
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