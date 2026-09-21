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Muhammad Ridwan
Selasa, 22 September 2026 | 03.52 WIB

Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Bolaang Mongondow Utara Mencapai Rp 1,2 Miliar

Bupati Bolaang Mongodow Utara, Sirajudin Lasena, (IG/Folksulut). - Image

Bupati Bolaang Mongodow Utara, Sirajudin Lasena, (IG/Folksulut).

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (21/9). Informasi tangkap tangan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo mengakui, tim penindakan KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Disinyalir, salah satu yang diamankan merupakan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Setyo dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (21/9) malam.

Amankan Uang Ratusan Juta 

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan uang senilai ratusan juta. Uang itu diduga terkait penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9) malam.

KPK menduga, penerimaan uang ratusan juta itu berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci terkait proyek-proyek yang menjadi sasaran operasi senyap tersebut.

"Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini," imbuhnya.

Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan total 14 orang, termasuk Bupati Bolaang Mongondow Utara. Saat ini, mereka yang diamankan tengah dalam pemeriksaan KPK.

Harta Bupati Sirajudin Lasena Senilai Rp 1,2 Miliar

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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