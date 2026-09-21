KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara dan Amankan Sejumlah Uang di Jakarta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena di wilayah Jakarta, pada Senin (21/9). Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah.

"Diamankan rupiah, sebagian diamankan di Jakarta beserta pihak-pihak yang diamankan juga (Bupati Bolaang Mongondow Utara)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9).

KPK menduga, penerimaan uang ratusan juta itu berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci terkait proyek-proyek yang menjadi sasaran operasi senyap tersebut.

"Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini," tegasnya.

Dalam OTT tersebut, lanjut Budi, KPK mengamankan total 14 orang. Menurutnya,

lima pihak diamankan di wilayah Jakarta, termasuk di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Sementara, delapan pihak lainnya diamankan tim penindakan KPK di wilayah Sulawesi Utara, dan satu orang lainnya di wilayah Gorontalo.

Ia menyebut, lima orang yang diamankan di wilayah Jakarta, termasuk Bupati, saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Kemudian untuk pihak-pihak lainnya juga dilakukan permintaan keterangan awal di Polres ataupun di Polda setempat," ucap Budi.

Sementara, pihak-pihak lainnya yang diamankan di wilayah Sulut dan Gorontalor masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.