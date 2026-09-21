KPK Dikabarkan Tangkap Bupati Bolong Mongondow, Sejumlah Ruangan OPD Disegel

JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), terhadap kepala daerah. Kali ini giliaran Bupati Bolang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena, yang dikabarkan terjaring operasi kedap lembaga antirasuah.

Selain sang kepala daerah, tim KPK juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga terkait dengan perkara dugaan rasuah yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Bolang Mongondow Utara itu.

Saat ini para pihak yang diringkus, sebagian sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penindakan, sebelum diputuskan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

Terkait adanya OTT ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan jika dirinya akan mengonfirmasi kabar yang ditanyakan awak media.

"Kami cek dulu," kata Budi kepada sejumlah wartawan.

Foto yang beredar luas di media sosial, diduga penyegelan salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Bolmut.l, Senin (21/9). (Manado Pos.id).

Dilansir dari Manado Pos. id, di tengah kabar OTT, beredar pula sejumlah foto yang diduga memperlihatkan penyegelan pada beberapa ruangan atau kantor pemerintahan di wilayah Kabupaten Bolmut.