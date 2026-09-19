Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 19 September 2026 | 19.59 WIB

Bantah Punya Panggilan "Decong", Pegawai Bea Cukai: Yang Kasih Nama Kurang Ajar

Bos Blueray Cargo Grup, John Field, bersama dua terdakwa lain menjalani sidang kasus dugaan suap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

 

JawaPos.com - Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi membantah memiliki nama panggilan Dedi Congor atau Decong. Dia menilai pihak yang memakai nama tersebut bertindak kurang ajar.
 
Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi saksi untuk terdakwa Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/9).
 
Dedi mengatakan, keluarga dan teman-temannya tidak ada yang memanggilnya Decong. Nama ini baru muncul setelah kasus dugaan suap tersebut mencuat.
 
Nama Decong sendiri muncul dari nama kontak telepon yang ditunjukan jaksa. Handphone tersebut merupakan milik pihak lain, bukan milik Dedi.
 
“Berarti yang kasih nama kurang ajar, Pak,” ujar Dedi dalam persidangan.
 
 
Dia menyatakan kecewa atas panggilan tersebut. Dia juga keberatan bila ada orang lain yang memanggil dengan nama tersebut.
 
“Kalau dia gentleman, panggil saya Decong di depan saya,” jelasnya.
 
Menurut Dedi, nama dalam kontak handphone seseorang tidak bisa disimpulkan langsung keasliannya. Terlebih pihaknya tidak mengetahui langsung pemakaian nama tersebut.
 
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Ahmad Dedi berharap dirinya tetap ditempatkan secara proporsional sebagai individu dengan identitas dan nama yang sebenarnya, bukan semata-mata melalui julukan yang diberikan pihak lain.

Bos Blueray Divonis Bersalah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada pemilik Blueray Cargo Group, John Field, dalam perkara suap terhadap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
 
Selain pidana penjara, John Field juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta.
 
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (10/7).
 
Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp 61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas hiburan serta barang-barang mewah senilai sekitar Rp 1,845 miliar.
 
Suap tersebut diberikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar.
 
Atas perbuatannya, John Field bersama para terdakwa lainnya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a juncto Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana beserta ketentuan terkait lainnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Tak Ajukan Banding Vonis 2 Tahun Penjara Bos Blueray Cargo terkait Suap Bea Cukai - Image
Jabodetabek

KPK Tak Ajukan Banding Vonis 2 Tahun Penjara Bos Blueray Cargo terkait Suap Bea Cukai

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04.32 WIB

Bos Blueray Cargo Group John Field Divonis 2 Tahun Penjara Terbukti Suap Pejabat Bea Cukai - Image
Kasuistika

Bos Blueray Cargo Group John Field Divonis 2 Tahun Penjara Terbukti Suap Pejabat Bea Cukai

Jumat, 10 Juli 2026 | 23.08 WIB

Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 78,8 Miliar untuk Muluskan Barang Impor Blueray - Image
Kasuistika

Tiga Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 78,8 Miliar untuk Muluskan Barang Impor Blueray

Jumat, 3 Juli 2026 | 22.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore