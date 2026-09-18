Nusron Wahid Bantah Menghilang usai OTT KPK: Masa Bisa Kayak Jin

JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah kabar dirinya menghilang usai adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kementerian yang dipimpinnya. Hal ini setelah KPK menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Nusron Wahid hanya bergurau terkait kabar yang menyebutkan dirinya menghilang. Terlebih, namanya dikait-kaitkan dengan kasus yang dtengah ditangani KPK.

"Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?" kata Nusron di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9).

Meski demikian, Nusron menghormati proses hukum yang sedang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Nusron menegaskan, dirinya siap membantu KPK dalam mengusut perkara korupsi yang disebut-sebut melibatkan orang kepercayaannya.

"Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini," ujar Nusron.

Nusron berharap proses hukum tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dia menilai perbaikan internal perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kementerian ATR/BPN," tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang menjerat pihak-pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN kepada KPK. Ia memastikan, pihaknya akan mengikuti perkembangan perkara sesuai proses yang berjalan.