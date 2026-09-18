Terima Pengembalian Uang Rp 5 M, Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus TPPU Febrie

Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Febrie Adriansyah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengamat Hukum Pidana, Kamilov Sagala meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Terlebih ada pengembalian uang Rp 5 miliar dari saksi berinisial FH.

Kamilov mengatakan, sudah sepantasnya ada tersangka baru dalam kasus TPPU Febrie. Sebab, pengembalian uang tidak berarti menghapus tindak pidana yang terjadi.

Meski begitu, sampai saat ini belum ada penambahan tersangka dalam perkara ini.

"Betul (harusnya tersangka). Seharusnya (pengembalian uang) tidak menghapus kejahatannya, hanya hakim akan mempertimbangkan untuk meringankan hukuman saja," kata Kamilov, Jumat (18/9).

Saksi yang mengembalikan uang tersebut, kata Kamilov, seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena unsur pidana sudah terpenuhi.