Profil Fahd Arafiq, Politikus Golkar yang Terjaring OTT KPK: Residivis Korupsi

Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq saat menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama tahun 2017. kini, ia kembali terjaring OTT KPK. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq seolah kangen dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah menangkapnya.
Politikus Partai Golkar tersebut kembali diamankan KPK, kali ini dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9).
Fahd termasuk dalam 17 orang yang diamankan KPK dalam operasi penindakan yang berlangsung di wilayah Jabodetabek.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Fahd Arafiq masuk dalam daftar pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.
"Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam.
Nama Fahd Arafiq menjadi sorotan karena bukan hanya dikenal sebagai politikus Partai Golkar, tetapi juga karena pernah tersangkut perkara korupsi yang ditangani KPK.
Sebelum kembali diamankan dalam OTT terkait ATR/BPN, Fahd diketahui telah dua kali menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara korupsi.
Fahd El Fouz Arafiq atau Fahd Arafiq lahir pada 1 Januari 1970. Ia dikenal sebagai politikus Partai Golkar sekaligus putra dari penyanyi dangdut A. Rafiq.
Ia juga kakak dari Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan Nonaktif yang ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan.
Fahd pernah aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2015-2018.
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