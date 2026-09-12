Motif Pelaku Penganiayaan Bambang Setiawan, Penjual Kaca yang Tewas dalam Kerusuhan di Pejompongan

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap motif penganiayaan Bambang Setiawan. Penjual kaca yang tewas dianiaya di tengah kerusuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada 27-28 Agustus lalu.

Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, total ada 3 tersangka penganiayaan Bambang. Masing-masing berinisial FP (23 tahun), DS (33 tahun), dan DDS (29 tahun). Mereka ikut-ikutan di tengah kerusuhan karena merasa terganggu.

”Terkait dengan motif yang ada daripada para pelaku, para pelaku merasa ada terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas, karena kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara,” terang Iman pada Sabtu (12/9).

Lantaran ramai-ramai kerusuhan terjadi pasca aksi demo di DPR, para pelaku terpantik untuk terlibat dalam kerusuhan tersebut. Iman memastikan, mereka tidak tergabung dalam organisasi tertentu, termasuk organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta.

”Kami pastikan tidak ada. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh para pelaku itu sendiri, mereka tidak terafiliasi dengan organisasi atau pun anggota organisasi tertentu,” jelasnya.

Penangkapan ketiga pelaku dilakukan oleh Polda Metro Jaya, persisnya Subdit Kamneg Ditreskrimum pada Jumat malam (11/9). Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Menurut Iman, para pelaku berada di sana untuk menghindari kejaran petugas.

”Hingga pada tanggal 11 September 2026 keberadaan 3 orang terduga pelaku berhasil kami amankan dan kami lakukan penangkapan di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sekira pukul 21.30 WIB,” jelasnya.

Penangkapan ketiga pelaku dilakukan berdasar serangkaian proses hukum yang sudah berjalan sejak kerusuhan terjadi. Mulai petunjuk hasil analisa digital CCTV, video amatir, sidik jari yang ditemukan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), dan hasil sketsa terduga pelaku.

”Maka selanjutnya dari tim Subdit Kamneg Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku,” imbuhnya,