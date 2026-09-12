Motif Pelaku Penganiayaan Bambang Setiawan, Penjual Kaca yang Tewas dalam Kerusuhan di Pejompongan

Polda Metro Jaya menunjukkan potret sketsa wajah terduga pelaku penganiayaan Bambang Setiawan, warga Pejompongan yang tewas dalam kerusuhan pada 27-28 Agustus 2026. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap motif penganiayaan Bambang Setiawan. Penjual kaca yang tewas dianiaya di tengah kerusuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada 27-28 Agustus lalu.
Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, total ada 3 tersangka penganiayaan Bambang. Masing-masing berinisial FP (23 tahun), DS (33 tahun), dan DDS (29 tahun). Mereka ikut-ikutan di tengah kerusuhan karena merasa terganggu.
”Terkait dengan motif yang ada daripada para pelaku, para pelaku merasa ada terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas, karena kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara,” terang Iman pada Sabtu (12/9).
Lantaran ramai-ramai kerusuhan terjadi pasca aksi demo di DPR, para pelaku terpantik untuk terlibat dalam kerusuhan tersebut. Iman memastikan, mereka tidak tergabung dalam organisasi tertentu, termasuk organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta.
”Kami pastikan tidak ada. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh para pelaku itu sendiri, mereka tidak terafiliasi dengan organisasi atau pun anggota organisasi tertentu,” jelasnya.
Penangkapan ketiga pelaku dilakukan oleh Polda Metro Jaya, persisnya Subdit Kamneg Ditreskrimum pada Jumat malam (11/9). Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Menurut Iman, para pelaku berada di sana untuk menghindari kejaran petugas.
”Hingga pada tanggal 11 September 2026 keberadaan 3 orang terduga pelaku berhasil kami amankan dan kami lakukan penangkapan di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sekira pukul 21.30 WIB,” jelasnya.
Penangkapan ketiga pelaku dilakukan berdasar serangkaian proses hukum yang sudah berjalan sejak kerusuhan terjadi. Mulai petunjuk hasil analisa digital CCTV, video amatir, sidik jari yang ditemukan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), dan hasil sketsa terduga pelaku.
”Maka selanjutnya dari tim Subdit Kamneg Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku,” imbuhnya,
Saat ini ketiga pelaku mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Mereka terancam hukuman penjara 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Itu sesuai dengan sangkaan beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022