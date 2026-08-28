Kerusuhan di Pejompongan Mereda, Pasukan Khusus Korpasgat Masih Berjaga

Kondisi Kawasan Pejompongan, Jakpus, pasca kerusuhan sejak Kamis malam. (Sahruk Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Situasi di Kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) perlahan kembali normal. Kerusuhan yang sempat terjadi dipastikan mereda. Namun, sejumlah petugas dari pasukan khusus Korpasgat TNI AU masih berjaga.

Berdasar pantauan Jawapos.com sekitar pukul 09.00 WIB, para prajurit tersebut berjaga di sekitar Menara BNI, kolong flyover Slipi, dan area sekitar Jalan Tentara Pelajar mengarah Senayan maupun Tanah Abang. Beberapa petugas turut serta membersihkan sisa-sisa kerusuhan.

”Tolong parkirnya pindah, jangan di sini (pedestrian jalan). Kami baru bersihkan areanya,” kata seorang petugas.

Selain personel Korpasgat TNI AU, tampak pula beberapa petugas berseragam Polisi Militer (POM) dan personel TNI AD dari jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Juga terlihat petugas kebersihan yang menyapu sampah-sampah yang berserakan di area tersebut.

Masih di sekitar lokasi kerusuhan itu, petugas kebersihan dari Menara BNI juga tampak berusaha menghapus coretan-coretan pilox di sekitar gedung tersebut. Hingga pukul 09.20 WIB, situasi masih terkendali. Arus lalu lintas ramai lancar dan tidak tampak massa aksi.