Yaqut Qoumas Pertanyakan Pertemuan Bos Maktour dengan Prabowo di Paris

JawaPos.com - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan pertemuan pemilik PT Makassar Toraja atau Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan itu diduga terjadi di Paris pada 2024, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Hal itu dipertanyakan Yaqut kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ario Tedjo, saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (10/9).

"Saudara saksi menyebutkan bahwa Pak Fuad Hasan Masyhur bertemu dengan Prabowo di Paris. Itu ada fotonya tuh. Di halaman 5. Ada nggak Pak? Ah ini. Nah saya pengen tahu nih," tanya Yaqut di ruang persidangan.

"Jadi kan ini ada di BAP. Betul. Ada di BAP ya, ditunjukkan waktu itu oleh penyidik saudara saksi foto ini. Kira-kira apa relevansi foto ini, pertemuan di Paris antara Pak Fuad dan Pak Prabowo Subianto, dengan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji yang sekarang ini diperiksa?" sambungnya.

Mendengar pertanyaan Yaqut, Dito merasa bingung. Ia menyebut, foto pertemuan Fuad Hasan yang juga mertuanya itu tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Jujur saya pas diberikan penyidik foto ini juga agak bingung. Karena nampaknya nggak ada korelasinya. Kalau tidak salah ini foto diambil dari barang bukti elektronik saya, saya lupa," ucap Dito.

Namun, Yaqut kembali menegaskan pertanyaanya, apakah Dito hadir dalam pertemuan antara Fuad Hasan dengan Prabowo.

"Saksi hadir langsung ya di sini ya?," tanya lagi Yaqut.

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