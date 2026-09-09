Bantah USD 271.500 Mengalir ke Yaqut, Saksi Korupsi Kuota Haji Ungkap Fee Percepatan Arahan Gus Alex

JawaPos.com - Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji membantah adanya pemberian uang sebesar USD 271.500 kepada mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Bantahan tersebut disampaikan mantan pegawai honorer Kementerian Agama (Kemenag) Ridwan Kurniawan dan mantan analis kebijakan ahli muda Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Abdul Muhyi. Keduanya memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/9).

Kuasa hukum Yaqut menanyakan apakah Ridwan pernah menyerahkan uang USD 271.500 kepada Yaqut sebagaimana disebut dalam surat dakwaan.

“Apakah saudara saksi pernah atau tidak memberikan angka ini, USD 271.500, uang USD 271.500 kepada terdakwa Yaqut Cholil Qoumas?” tanya kuasa hukum dalam persidangan.

“Tidak pernah, Pak,” jawab Ridwan.

Pengacara kembali mempertanyakan sumber munculnya angka USD 271.500 tersebut dalam perkara yang menjerat Yaqut.

“Apa dasar dari munculnya angka ini?” tanya pengacara.

“Waktu itu BAP awal,” jawab Ridwan.