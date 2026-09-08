Jalani Pemeriksaan 7 Jam, Tim 9 Kejagung Berondong Eks Jampidsus Febrie Adriansyah 22 Pertanyaan

Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Febrie Adriansyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah selesai menjalani pemeriksaan pada Selasa sore (8/9). Dia keluar dari pintu belakang Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 16.40 WIB.

Dalam pemeriksaan selama kurang lebih tuju jam lamanya, Febrie dicecar perihal penanganan Kasus Asabri dan Jiwasraya yang pernah ditanganinya dulu.

Usai menjalani pemeriksaan, Febrie tak berkomentar sedikit pun. Dia sempat melempar senyum saat mendapat pertanyaan dari awak media

Dengan pengawalan ketat, eks pejabat Kejagung itu langsung dibawa ke dalam mobil tahanan untuk kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Tadi proses pemeriksaan Pak FA (Febrie) sebagai tersangka terkait dengan penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya, berjalan secara baik dan sudah selesai sore ini,” ucap Febri Diansyah, penasihat hukum Febrie Adriansyah.

Kepada awak media, Febri mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan pekan lalu. Dia memastikan, kliennya sudah menjawab semua pertanyaan penyidik secara kooperatif sesuai dengan komitmen untuk menjalani proses hukum.

”Jadi, pada prinsipnya beliau sudah menjawab apa yang ditanya dan tentu bersikap kooperatif. Berikutnya tahapan lebih lanjut tentu kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya pada kejaksaan yang menangani perkara ini,” kata Febri.