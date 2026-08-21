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Ryandi Zahdomo
Jumat, 21 Agustus 2026 | 07.43 WIB

Sepasang Betis Korban Mutilasi Saepullah Ditemukan di Depok, Polisi Cari Bagian Lain

Ilustrasi penemuan bagian tubuh korban kasus mutilasi Depok. (Istimewa) - Image

Ilustrasi penemuan bagian tubuh korban kasus mutilasi Depok. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan sepasang betis yang diduga kuat milik korban pembunuhan dan mutilasi di Kali Grogol, Depok, Kamis (20/8). 

Potongan tubuh ini diduga berkaitan dengan aksi pembunuhan berencana yang dilakukan Saepullah, 26, terhadap rekannya, Kunaefi, 51, di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Depok.

Sehari sebelumnya, potongan paha ditemukan di sungai Limo, Depok, yang selanjutnya dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan laboratorium forensik.

Katimsus 2 Unit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel Sutijono menjelaskan, pelaku memutilasi jasad korban menjadi beberapa bagian sebelum dibuang.

"Untuk mutilasi, dari awal itu bagian besarnya dua, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian bawah itu menjadi empat, paha dan bagian betis," ujar Ipda Breggy, Kamis (20/8).

Berdasar hasil pemeriksaan awal, pelaku awalnya membungkus seluruh potongan tubuh tersebut dalam satu wadah yang sama.

Pelaku membungkusnya menggunakan plastik atau karung putih, lalu melapisinya kembali dengan kantong sampah (trash bag) hitam sebelum dibuang di satu titik lokasi.

Namun, disinyalir bungkusan tersebut rusak hingga potongan jasad tersebar ke beberapa titik lokasi.

"Awalnya memang empat bagian itu di satu kantong yang sama. Karena pembuangan di sungai, arus, hujan, dan segala macamnya, memang memungkinkan untuk terpisah bagian-bagian potongan mayat tersebut," tambah Breggy Yesaya Imanuel Sutijono.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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