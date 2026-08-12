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Syahrul Yunizar
Rabu, 12 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Rutin Donor Darah Sejak SMA, Saepullah Tersangka Mutilasi Pria di Depok Idap HIV Sejak Februari 2026

Ilustrasi penyakit HIV dan AIDS (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi penyakit HIV dan AIDS (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Tersangka kasus mutilasi bernama Saepullah mengidap HIV. Polisi mengungkap temuan itu setelah melakukan pendalaman dan mendapati fakta bahwa yang bersangkutan aktif mendonorkan darah sejak SMA.

Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendara menjelaskan bahwa tersangka menyadari dan mengetahui dirinya mengidap HIV sejak Februari 2026.

”Yang bersangkutan baru mengetahui pada saat hendak mendonorkan darahnya di event atau acara donor darah di PMI yang pada saat itu berlokasi di GDC depok,” kata Dimitri pada Rabu (12/8).

Menurut pengakuan tersangka, donor darah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dia lakukan sejak masih duduk di bangku SMA. Setelah donor darah terakhir pada Februari lalu, dia mendapat kabar terkena HIV.

”Setelah tersangka berhasil mendonorkan darahnya, 3 minggu kemudian tersangka dikabarkan bahwa tersangka terindikasi terkena HIV. dari situlah tersangka melakukan pengecekan pada sekitar bulan Maret 2026,” jelasnya.

Pemeriksaan yang berlangsung di Puskesmas Pancoran Mas Depok itu menegaskan bahwa Saepullah positif HIV. Dari pengakuan tersangka, polisi mendapatkan informasi bahwa pengobatan sudah dilakukan.

”Kemudian berdasarkan pengakuan tersangka, tersangka rutin kontrol dan membeli obat di Puskesmas Pancoran Mas Depok,” ujar Dimitri.

Selain mengungkap kondisi tersangka, polisi juga sudah memeriksa isi percakapan grup WhatsApp komunitas Gay yang diikuti oleh tersangka. Namun, dia memastikan tidak ditemukan indikasi perintah atau arahan agar tersangka melakukan mutilasi.

Sebelumnya, tersangka mengaku kesal karena korban yang diundang ke kontrakannya untuk menjadi teman ngobrol malah berbuat tidak menyenangkan. Akibatnya cekcok terjadi hingga berujung pembunuhan dan mutilasi.

Editor: Kuswandi
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