Fakta Baru Mutilasi Depok: Pelaku Sudah Skenariokan Pembunuhan Kunaefi

JawaPos.com - Penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menimpa Kunaefi, 51, di Depok tengah menjadi sorotan. Polda Metro Jaya memastikan aksi keji yang dilakukan oleh tersangka Saepullah, 26, alias SA alias S tersebut bukan sekadar penganiayaan spontan, melainkan aksi kejahatan yang telah dirancang secara matang.

Status hukum Saepullah pun kini resmi dinaikkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan berencana.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan atau pembunuhan Pasal 459 dan atau 458 KUHPidana," ujar Kanit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra Kartika, Kamis (6/8).

Petunjuk Digital dan Incar Harta Korban Dimitri menjelaskan, indikasi perencanaan pembunuhan ini kian menguat setelah penyidik mengagregasi hasil pemeriksaan saksi-saksi dan membedah barang bukti digital dari ponsel milik tersangka.

Dari penelusuran rekam jejak digital tersebut, polisi menemukan fakta bahwa Saepullah terhubung dalam sebuah grup percakapan tertentu.

"Update hasil pemeriksaan dengan saksi-saksi dan pengecekan HP milik tersangka, tersangka tergabung dalam grup (komunitas penyuka sesama jenis)," ungkapnya.

Meski temuan digital tersebut terbilang signifikan, polisi menegaskan belum menyimpulkan hal itu sebagai motif utama. Penyidik masih merangkai seluruh fakta lapangan untuk menyibak latar belakang di balik aksi sadis ini.

Kendati demikian, motif niat jahat tersangka untuk menguasai harta benda milik korban kini sudah benderang.