Febri Diansyah Ungkap Duduk Perkara Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hingga Jadi Tersangka dan Tahanan

JawaPos.com - Usai mendampingi kliennya Febrie Adriansyah, Febri Diansyah mengungkap duduk perkara atas kasus yang menjerat mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) tersebut. Dia membeber beberapa persoalan hukum yang kini tengah dihadapi.

Mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyampaikan bahwa di awal proses hukum berjalan, terbit 3 surat perintah penyidikan (sprindik) dari Polri. Semua kasus itu lantas diserahkan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

”Dari 3 sprindik tersebut, ada 1 penetapan tersangka. Jadi, ada 4 dokumen yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka,” ucap Febri pada Jumat tengah malam (24/7).

Dalam 3 sprindik dari Polri, Febrie sudah menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan proses hukum ASABRI. Setelah menerima ketiga sprindik itu, Kejagung menerbitkan 3 sprindik umum dan 1 sprindik baru terkait dengan TPPU. Sehingga total ada 4 sprindik.

”Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik umum, dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan atau indikasi TPPU,” terang dia.

Dalam penanganan kasus-kasus yang menjerat kliennya, Febri berharap fakta-fakta dipilah secara jernih. Menurut dia, Febrie menyadari secara penuh posisinya bukan lagi jampidsus di Kejagung. Sehingga sebagai warga negara yang baik, dia berkomitmen menjalani proses hukum sesuai aturan dan ketentuan.

”Ada satu poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA (Febrie) sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampidsus, beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya, Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil,” imbuhnya.

Kepada awak media, Febri meminta agar tuduhan yang dialamatkan oleh penyidik kepada kliennya dalam kasus tersebut disampaikan secara terang. Di sisi lain, dia memastikan kliennya menjalani proses hukum secara kooperatif seperti yang berlangsung kemarin.