Mulai dari de’Clan Cafe, Penyidik Polri Amankan Barang Bukti Lebih Setengah Triliun dalam Penggeledahan Kasus Korupsi dan TPPU

Kondisi terkini Cafe de'Clan Cipete pasca penggeledahan, Kamis (9/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan secara maraton di 12 titik pada Rabu (8/7) dan Kamis (9/7). Dimulai dari de’Clan Signature Cafe di Jakarta Selatan (Jaksel), rangkaian upaya paksa tersebut, penyidik kepolisian mengamankan barang bukti dengan nilai lebih dari setengah triliun.

Operasi penegakan hukum tersebut berlangsung sejak kemarin siang. Tim Gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri bergerak menuju de’Clan Signature Cafe yang berada di kawasan Cipete. Mereka menggeledah kafe tersebut bersamaan dengan kegiatan serupa di Koin Money Changer.

Kedua lokasi tersebut berada dalam satu kawasan dan letaknya sangat berdekatan. Dalam hitungan jam, polisi mengamankan sejumlah uang dari kafe dan money changer itu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai puluhan miliar. Sebagian besar disimpan dalam brankas yang tersembunyi di balik panel-panel kayu dinding ruangan kafe.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa dari de’Clan Signature Cafe, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas dokumen dan uang. Setelah dijumlahkan, uang tersebut mencapai Rp 60 miliar. Seluruhnya terbagi atas pecahan rupiah, USD, dan SGD.

”Untuk uang yang kami sita SGD 3.130.000, kemudian USD 889.965. Kemudian kami konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp 60 miliar,” ucap Totok.

Di lokasi yang berdekatan, polisi juga mengamankan barang bukti uang dari Koin Money Changer. Jumlahnya sebanyak Rp 7,2 miliar. Uang sebanyak itu terdiri atas pecahan uang asing dan rupiah. Seluruh barang bukti tersebut lantas dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

”Sementara barang bukti sudah kami sita, saat ini dibawa ke Polda Metro Jaya,” ucap dia.

Temukan 74 Kilogram Emas Batangan dan Tumpukan Dolar di Sentul Dari Jakarta, penggeledahan berkembang sampai ke Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Polisi menemukan emas batangan dan tumpukan uang dalam berbagai pecahan, baik rupiah maupun USD dan SGD. Nilainya nyaris setengah triliun rupiah.

“Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian USD 4.767.300. Kemudian SGD 14.083.800. Kemudian Rp 100. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar,” kata Totok.

Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, dan foto keluarga dari rumah tersebut. Namun, belum dijelaskan sosok yang memiliki rumah tersebut. Totok hanya menyebut barang bukti untuk disita oleh petugas kepolisian.

“Kami juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan,” jelasnya.

Belum diketahui pasti pemilik rumah yang foto keluarganya diamankan oleh penyidik kepolisian. Jenderal bintang dua Polri itu menyebut, saat ini anak buahnya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti orang di balik rumah yang berada di Kawasan Parahyangan Golf 2 tersebut.

Bila ditotal secara keseluruhan, uang yang dikumpulkan dari Jaksel dan Sentul lebih dari setengah triliun rupiah. Yakni Rp 60 miliar dari de’Clan Signature Cafe, Rp 7,2 miliar dari Koin Money Changer, dan Rp 476 miliar. Totalnya Rp 543,2 miliar.