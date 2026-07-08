Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.58 WIB

PPATK Dorong Kolaborasi Antar Lembaga untuk Berantas Judi Online di Indonesia

Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tri Andriyanto, mengatakan PPATK tidak bisa jalan sendiri untuk memberantas praktik judi online (Judol) di Indonesia.

Ia menyebut, diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk memberantas judol salah satunya dengan memperluas kebijakan penghentian rekening dormant ke dompet digital dan aset kripto.

“Perkuat sistem pemantauan transaksi mencurigakan secara real-time bersama BI, OJK, Pihak Pelapor, dan stakeholder lainnya,” ujar Tri kepada JawaPos.com, Rabu (8/7).

Tri mengatakan, untuk memberantas praktik judol juga diperlukan pemblokiran berbasis IP, DNS, dan fingerprinting aplikasi, bukan sekadar domain. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera untuk bandar dan penyelenggara.

“Tingkatkan efek jera terhadap bandar dan penyelenggara, bukan hanya pemain,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah juga harus melakukan deklarasi integritas wajib seluruh aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa. Salah satunya bisa diterapkan dengan sistem pelaporan APBDes digital secara real time.

“Edukasi bahaya judi online sebagai agenda rutin pembinaan desa,” ucapnya.

Tri melanjutkan, juga diperlukan Literasi digital berbasis ketahanan keluarga. Melalui komunikasi terbuka tentang keuangan dalam rumah tangga. Aktifkan komunitas support bagi keluarga korban adiksi.

“Perluas layanan rehabilitasi adiksi judi online ke seluruh provinsi, integrasikan South Oaks Gambling Screen (SOGS) di puskesmas, serta memasukkan terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam cakupan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hal tersebut perlu diklakukan karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana perjudian. Adapun, pada tahun 2024, terjadi kenaikan signifikan 156% disbanding tahun sebelumnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
OJK Blokir 36.191 Rekening Terindikasi Judol, Perintahkan Bank Lakukan EDD - Image
Bisnis

OJK Blokir 36.191 Rekening Terindikasi Judol, Perintahkan Bank Lakukan EDD

Rabu, 8 Juli 2026 | 02.40 WIB

Uang Deposit Judol di Jakarta Tembus Rp 1 triliun, Ini Respons Pramono - Image
Jabodetabek

Uang Deposit Judol di Jakarta Tembus Rp 1 triliun, Ini Respons Pramono

Jumat, 3 Juli 2026 | 00.49 WIB

89 Ribu Warga Jakarta Barat Terjerat Judol: Perputaran Uang Rp 600 Miliar dan Terbesar Kedua di Indonesia  - Image
Jabodetabek

89 Ribu Warga Jakarta Barat Terjerat Judol: Perputaran Uang Rp 600 Miliar dan Terbesar Kedua di Indonesia 

Jumat, 26 Juni 2026 | 21.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore