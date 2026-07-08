PPATK Dorong Kolaborasi Antar Lembaga untuk Berantas Judi Online di Indonesia

JawaPos.com - Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tri Andriyanto, mengatakan PPATK tidak bisa jalan sendiri untuk memberantas praktik judi online (Judol) di Indonesia.

Ia menyebut, diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk memberantas judol salah satunya dengan memperluas kebijakan penghentian rekening dormant ke dompet digital dan aset kripto.

“Perkuat sistem pemantauan transaksi mencurigakan secara real-time bersama BI, OJK, Pihak Pelapor, dan stakeholder lainnya,” ujar Tri kepada JawaPos.com, Rabu (8/7).

Tri mengatakan, untuk memberantas praktik judol juga diperlukan pemblokiran berbasis IP, DNS, dan fingerprinting aplikasi, bukan sekadar domain. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera untuk bandar dan penyelenggara.

“Tingkatkan efek jera terhadap bandar dan penyelenggara, bukan hanya pemain,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah juga harus melakukan deklarasi integritas wajib seluruh aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa. Salah satunya bisa diterapkan dengan sistem pelaporan APBDes digital secara real time.

“Edukasi bahaya judi online sebagai agenda rutin pembinaan desa,” ucapnya.

Tri melanjutkan, juga diperlukan Literasi digital berbasis ketahanan keluarga. Melalui komunikasi terbuka tentang keuangan dalam rumah tangga. Aktifkan komunitas support bagi keluarga korban adiksi.

“Perluas layanan rehabilitasi adiksi judi online ke seluruh provinsi, integrasikan South Oaks Gambling Screen (SOGS) di puskesmas, serta memasukkan terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam cakupan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.