Uang Deposit Judol di Jakarta Tembus Rp 1 triliun, Ini Respons Pramono

Sejumlah tersangka judi online (judol) dikawal ketat oleh aparat Kepolisian keluar dari Hayam Wuruk Tower, Jakarta, Minggu (10/05/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara mengenai maraknya pemain judi online (judol) di Ibu Kota.
Diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dua wilayah, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan jumlah pemain judol terbesar kedua dan ketiga di tingkat nasional.
Total deposit judol di Jakarta bahkan mencapai Rp 1 triliun lebih pada 2025. Pramono menilai tingginya angka tersebut tidak lepas dari profil demografi dan daya beli masyarakat Jakarta yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain.
"Karena memang Jakarta ini kan dengan penduduk yang cukup besar dan rata-rata warganya secara purchasing power itu punya kemampuan, walaupun kemudian orang berspekulasi dengan judi online," ujar Pramono di Jakarta Barat, Kamis (2/7).
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberi ruang bagi judol ini. Ia memberikan dukungan penuh kepada kepolisian untuk menyapu bersih jaringan judi daring di wilayahnya.
"Dan saya berharap betul dan mengharapkan pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk hal berkaitan dengan judi online di Jakarta kalau diberantas sekeras-kerasnya saya memberikan support dukungan sepenuhnya," katanya.
Diketahui, berdasarkan data resmi PPATK, Jakarta Barat berada di urutan kedua nasional dengan total 89.320 pemain. Ironisnya, nilai akumulasi deposit dari wilayah ini menjadi yang paling fantastis, yakni mencapai Rp 600,6 miliar.
Posisi Jakarta Barat berada tepat di bawah Kabupaten Bogor yang menempati urutan pertama dengan 103.092 pemain dan total deposit Rp 414,4 miliar. Sementara itu, Jakarta Timur menyusul di peringkat ketiga dengan 81.750 dengan deposit Rp 425,9 miliar.
Jika dibedah, klaster pemain judi online ini didominasi oleh beberapa kecamatan padat penduduk di Jakarta. Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat memimpin di posisi puncak dengan angka 21.497 pemain.
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