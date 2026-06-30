Polda Metro Jaya Sita Aset Hanania Travel untuk Berangkatkan Korban ke Tanah Suci

JawaPos.com - Harapan baru muncul bagi para calon jamaah umrah yang menjadi korban penipuan agensi umrah Hanania Travel.

Polda Metro Jaya kini bergerak cepat mengamankan sejumlah aset milik biro perjalanan tersebut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah agresif ini dilakukan pihak kepolisian bukan sekadar untuk menahan tersangka.

Lebih dari itu, polisi berupaya keras agar aset-aset yang disita nantinya bisa dikonversi untuk memberangkatkan para korban ke Tanah Suci.

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Buru Aset hingga ke Semarang Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menegaskan bahwa penyidik di lapangan masih terus melakukan tracing (penelusuran) mendalam. Salah satu temuan aset terbesar berada di Jawa Tengah.

"Ini ada aset yang bersangkutan di Semarang, nilainya lumayan. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk memberangkatkan korban kembali," ujar Iman, Selasa (30/6).

Pihak kepolisian berharap, nilai dari aset yang disita ini dapat memotong kerugian finansial yang diderita jamaah, atau bahkan menjadi tiket pengganti keberangkatan mereka yang sempat tertunda.

Samarkan Aset Pakai Nama Orang Lain Dalam proses penelusuran, tim penyidik menghadapi tantangan tersendiri. Beberapa aset yang diduga kuat hasil dari penipuan umrah tersebut ternyata sudah dialihkan kepemilikannya.

Iman mengungkapkan, jenis aset yang berhasil diamankan sangat beragam, mulai dari properti hingga kendaraan bermotor.