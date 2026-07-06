KPK Dikabarkan Geledah Rumah Pribadi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Senin (6/7). Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby atas kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang menjadi objek penggeledahan yakni, rumah pribadi Suhardiman yang berlokasi di Desa Pulau Panjang Hulu.

"Benar, penyidik masih melaksanakan geledah di sejumlah lokasi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (6/7).

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Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci temuan dari hasil penggeledahan tersebut. Sebab, saat ini penyidik masih menyisir untuk mencari barang bukti dari kasus yang menjerat Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby.

"Lokasi san hasilnya nanti kami update lagi," tegasnya.

KPK tetapkan Bupati dan Sekda Kuansing tersangka dugaan suap jual beli jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, sebagai tersangka kasus dugan suap terkait jual beli jabatan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Kuansing, pada Senin (29/6).

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) sebagai tersangka.

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"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7).