Kemenkes Janji Investigasi Menyeluruh Dugaan Intimidasi yang Buat dr. Icha Meninggal Dunia

Ilustrasi intimidasi. (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman menegaskan, akan melakukan investigasi menyeluruh terkait kematian dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa dr. Icha. Dia diduga meninggal usai mendapatkan intimidasi dari anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Intimidasi itu diduga dilakukan anggota dewan setempat saat dr. Icha menangani pasien anak di Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Anak itu masuk IGD usai digigit ular. Keluarga korban yang merupakan Anggota DPRD TTU itu dengan nada tinggi meminta vaksin yang tidak ada di RS tersebut.
“Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, ataupun tindakan yang merendahkan martabat tenaga kesehatan," ujar Aji dalam keterangannya, Sabtu (27/6).
Aji menyampaikan, pihaknya sangat prihatin atas peristiwa dugaan intimidasi yang membuat dr. Icha meregang nyawa dalam keadaan gantung diri.
"Setiap tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," ucap Aji Muhawarman.
Aji Muhawarman kembali menegaskan, Kemenkes akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami dr. Icha tersebut. Investigasi akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel.
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Sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kesehatan, Aji menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan pihak rumah sakit guna memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan.
"Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal Kemenkes saat ini sedang dalam proses menangani kasus ini," tandas Aji.
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