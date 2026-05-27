Bukan Atas Laporan F, Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap Atas Laporan 6 Santriwati Lain yang Diduga jadi Korban Pelecehan Sang Kiai

DITANGKAP: AHF saat digelandang di Polres Pekalongan Kota. (Metropekalongan.com).

JawaPos.com – Aparat kepolisian mengatakan, penangkapan AHF, dilakukan bukan atas laporan dari Santriwati berinisial F, yang viral mengaku hamil dan melahirkan tanpa berhubungan badan. Penangkapan terhadap sang kiai, dilakukan lantaran ada laporan dari enam (6) santriwati lain, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual AHF, saat masih mondok di pesantren terduga pelaku.