Buntut Viralnya Santriwati Pekalongan Hamil Tanpa Berhubungan Seksual, Pimpinan Ponpes Berinisial H Ditangkap Aparat Kepolisian

Ilustrasi santriwati hamil. (freepik)

JawaPos.com - Seorang pimpinan pondok pesantren di wilayah Buaran, berinisial H, ditangkap aparat kepolisian Pekalongan Kota dari kediamannya, Rabu (27/5) pagi. H diamankan buntut viral hamilnya santriwati berinisial F, yang awalnya mengaku hamil tanpa memiliki suami dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis.

Dari video yang beredar di media sosial, H yang keluar rumah mengenakan sarung hitam dipadu baju koko putih, dan peci putih, tampak terdiam saat digiring menuju mobil yang akan membawanya ke kantor kepolisian. Tak ada sepatah kata yang diucapkan H, saat digiring aparat korps bhayangkara, baik yang berpakaian preman maupun seragam dinas korps bhayangkara.

Saat ini, H masih menjalani proses pemeriksaan, guna ditentukan status hukumnya, terkait hamilnya Santriwati berinsial F yang mengaku hamil tanpa pernah berhubungan badan.

Sebelumnya diberitakan, warga Kabupaten Pekalongan dihebohkan dengan kabar seorang santriwati berinisial F, 22, asal Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, yang disebut hamil hingga melahirkan tanpa pernah berhubungan seksual dengan laki-laki. Pernyataan yang melawan hukum alam tersebut disampaikan oleh pihak keluarga.

Kabar mengenai kehamilan F mencuat setelah berlangsung pertemuan di rumah ayahnya di Dukuh Keberkahan pada Rabu malam, 20 Mei 2026. Pertemuan itu dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, serta anggota kepolisian dari Polsek Karangdadap.