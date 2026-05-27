Polisi Tangkap Kiai Ponpes Tempat Mondok Santriwati yang Viral Hamil hingga Melahirkan Tanpa Berhubungan Badan

“Pada mulanya informasi tentang kasus ini sangat tertutup. Kami minta jajaran reskrim melakukan pendekatan person to person kepada para keluarga korban. Alhamdulillah, akhirnya ada sejumlah korban yang bersedia melapor,” ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, para korban mengaku mengalami pelecehan seksual dengan modus serupa.

Terduga pelaku disebut kerap meminta santriwati memijit tubuhnya. Dalam situasi itu, korban kemudian diminta memegang alat vital pelaku.

Sebagian korban juga mengaku pernah mengalami perabaan pada bagian dada dan kelamin.

Riki menduga jumlah korban bisa bertambah. Polisi saat ini masih berupaya membujuk korban lain agar berani melapor, termasuk seorang perempuan yang diduga pernah hamil hingga melahirkan akibat kasus serupa.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Ada informasi salah satu korban sampai hamil dan melahirkan, tetapi yang bersangkutan masih belum bersedia bicara. Posisinya di Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Untuk mempermudah pelaporan, polisi membuka posko pengaduan sekaligus layanan pendampingan psikologis bagi para korban.