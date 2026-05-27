Polisi Tangkap Kiai Ponpes Tempat Mondok Santriwati yang Viral Hamil hingga Melahirkan Tanpa Berhubungan Badan

JawaPos.com – Misteri kehamilan F, 22, seorang santriwati di Kabupaten Pekalongan mulai menemukan titik terang. Hal ini usai ditangkapnya AHF, Rabu (27/5) pagi, salah satu pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tempat korban menimba ilmu agama.
Dilansir dari Metropekalongan.com, penangkapan AHF ini bukan atas laporan dari F dan keluarganya.
Namun, sedikitnya ada enam mantan santriwati lain yang memberanikan diri buka suara dan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang mereka alami selama mondok di pesantren tersebut.
Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengatakan, pengungkapan kasus ini sempat terkendala karena informasi yang beredar sangat tertutup.
Polisi kemudian memerintahkan jajaran Satreskrim untuk melakukan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga korban.
“Pada mulanya informasi tentang kasus ini sangat tertutup. Kami minta jajaran reskrim melakukan pendekatan person to person kepada para keluarga korban. Alhamdulillah, akhirnya ada sejumlah korban yang bersedia melapor,” ujarnya.
Dari pemeriksaan awal, para korban mengaku mengalami pelecehan seksual dengan modus serupa.
Terduga pelaku disebut kerap meminta santriwati memijit tubuhnya. Dalam situasi itu, korban kemudian diminta memegang alat vital pelaku.
Sebagian korban juga mengaku pernah mengalami perabaan pada bagian dada dan kelamin.
Riki menduga jumlah korban bisa bertambah. Polisi saat ini masih berupaya membujuk korban lain agar berani melapor, termasuk seorang perempuan yang diduga pernah hamil hingga melahirkan akibat kasus serupa.
“Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Ada informasi salah satu korban sampai hamil dan melahirkan, tetapi yang bersangkutan masih belum bersedia bicara. Posisinya di Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Untuk mempermudah pelaporan, polisi membuka posko pengaduan sekaligus layanan pendampingan psikologis bagi para korban.
