Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Kuswandi
Rabu, 27 Mei 2026 | 20.54 WIB

Polisi Tangkap Kiai Ponpes Tempat Mondok Santriwati yang Viral Hamil hingga Melahirkan Tanpa Berhubungan Badan

DITANGKAP: AHF saat digelandang di Polres Pekalongan Kota. (Metropekalongn.com).

 

JawaPos.com – Misteri kehamilan F, 22, seorang santriwati di Kabupaten Pekalongan mulai menemukan titik terang. Hal ini usai ditangkapnya AHF, Rabu (27/5) pagi, salah satu pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tempat korban menimba ilmu agama. 

Dilansir dari Metropekalongan.com, penangkapan AHF ini bukan atas laporan dari F dan keluarganya.

Namun, sedikitnya ada enam mantan santriwati lain yang memberanikan diri buka suara dan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang mereka alami selama mondok di pesantren tersebut.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi mengatakan, pengungkapan kasus ini sempat terkendala karena informasi yang beredar sangat tertutup. 

Polisi kemudian memerintahkan jajaran Satreskrim untuk melakukan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga korban.

“Pada mulanya informasi tentang kasus ini sangat tertutup. Kami minta jajaran reskrim melakukan pendekatan person to person kepada para keluarga korban. Alhamdulillah, akhirnya ada sejumlah korban yang bersedia melapor,” ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, para korban mengaku mengalami pelecehan seksual dengan modus serupa. 

Terduga pelaku disebut kerap meminta santriwati memijit tubuhnya. Dalam situasi itu, korban kemudian diminta memegang alat vital pelaku.

Sebagian korban juga mengaku pernah mengalami perabaan pada bagian dada dan kelamin. 

Riki menduga jumlah korban bisa bertambah. Polisi saat ini masih berupaya membujuk korban lain agar berani melapor, termasuk seorang perempuan yang diduga pernah hamil hingga melahirkan akibat kasus serupa.  

“Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Ada informasi salah satu korban sampai hamil dan melahirkan, tetapi yang bersangkutan masih belum bersedia bicara. Posisinya di Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Untuk mempermudah pelaporan, polisi membuka posko pengaduan sekaligus layanan pendampingan psikologis bagi para korban.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Bukan Atas Laporan F, Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap Atas Laporan 6 Santriwati Lain yang Diduga jadi Korban Pelecehan Sang Kiai - Image
Kasuistika

Bukan Atas Laporan F, Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap Atas Laporan 6 Santriwati Lain yang Diduga jadi Korban Pelecehan Sang Kiai

Rabu, 27 Mei 2026 | 21.16 WIB

Polisi Selidiki Ledakan Petasan akibatkan Sembilan Luka di Pekalongan - Image
Berita Daerah

Polisi Selidiki Ledakan Petasan akibatkan Sembilan Luka di Pekalongan

Minggu, 22 Maret 2026 | 02.24 WIB

Pimpinan Ponpes yang Santrinya Ngaku Hamil tanpa Berhubungan Badan, Terungkap Lecehkan 25 Santriwati dari 2008-2025 - Image
Kasuistika

Pimpinan Ponpes yang Santrinya Ngaku Hamil tanpa Berhubungan Badan, Terungkap Lecehkan 25 Santriwati dari 2008-2025

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore