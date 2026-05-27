Heboh Santriwati Pekalongan Hamil dan Melahirkan Tanpa Berhubungan Badan, Dokter Klinik: Lahirannya Malam-malam Hanya Ditemani Ortu

JawaPos.com – Fakta viralnya seorang santriwati berinisial F,22, di Pekalongan yang mengaku hamil hingga melahirkan tanpa berhubungan badan, satu persatu mulai terkuak. Dokter klinik yang membantu persalinan sang santriwati mengatakan, jika F melahirkan pada Desember 2025 silam di Klinik dr. Imamah, Kecamatan Doro. F melakukan persalinan hanya ditemani kedua orang tuanya, tanpa didampingi pihak yang mengaku sebagai ayah sang jabang bayi.

"Iya, pasien datang pada tanggal 13 Desember 2025 pukul 22.00 dalam kondisi bukaan sudah lengkap (tinggal melahirkan). Pukul 22.30 bayinya lahir," terang dr. Imaamah Muqodassah dilansir dari Metropekalongan.com (JawaPos Group), Rabu (27/5/2026).

Ia mengungkapkan, bayi tersebut seperti bayi pada umumnya dan dalam kondisi sehat. Berat badannya 2,9 kilogram, lingkar kepala 31 cm, lingkar dada 31 cm, dan panjang badan 48 cm.

"Kalau hasil identifikasi kami, usia kehamilan pasien itu 39 minggu. Dia juga belum pernah melahirkan sebelumnya, jadi itu persalinan pertamanya. Juga belum pernah keguguran," rincinya.

Imaamah juga menyebut, saat tiba di klinik hingga proses persalinan selesai, pasien hanya didampingi kedua orang tuanya. Tidak ada pihak yang mengaku ayah dari bayi pasien.

"Kami hanya menangani secara profesional, karena kondisinya memang darurat segera melahirkan. Kami tidak terpikir apa-apa selain mengutamakan pasien," ucapnya.

Pihak klinik pun baru mengetahui pasien hamil tanpa suami setelah melakukan proses administrasi pascapersalinan.

Kedua orang tua menceritakan bahwa pasien hamil tanpa suami dan tanpa hubungan badan.