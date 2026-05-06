Pengasuh Ponpes di Pati yang jadi Tersangka Pencabulan Puluhan Santriwati Diduga Kabur, Polisi Siap Jemput Paksa

JawaPos.com - Kasus dugaan pencabulan di pondok pesantren di Kabupaten Pati memasuki babak baru. Tersangka berinisial A atau AS, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, kini diduga melarikan diri setelah mangkir dari panggilan kepolisian, Senin (4/5).

Padahal, penyidik Polresta Pati sebelumnya menilai tersangka cukup kooperatif. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, batang hidung sang pengasuh tak kunjung terlihat, bahkan pihak keluarga dan pengacara mengaku kehilangan kontak.

Dikutip dari Radar Kudus (JawaPos Group), tim penyidik telah berupaya menjemput bola dengan menghubungi pihak keluarga. Sayangnya, keberadaan pria yang diduga mencabuli puluhan santriwati ini masih menjadi teka-teki. Polisi menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika tersangka terus menghindar.

"Kami sudah meminta bantuan keluarga untuk mencari dan membujuk tersangka agar memenuhi panggilan penyidik, tetapi hingga kini yang bersangkutan tidak bisa dihubungi," ujar Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama dikutip, Rabu (6/5).

Diketahui, penetapan tersangka AS dilakukan pada 28 April 2026 setelah polisi mengantongi bukti kuat dan keterangan saksi ahli.

Jika tetap tidak kooperatif, aparat sudah menyiapkan skema penjemputan paksa atau penangkapan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pondok Pesantren Lumpuh Total dan Ditinggalkan

Sejak kasus ini mencuat ke publik dan diiringi aksi demonstrasi warga, aktivitas di Pesantren Tahfidz Ndolo Kusumo berhenti total. Pantauan di lokasi menunjukkan gerbang tertutup rapat dan suasana kompleks yang biasanya ramai kini mendadak lengang.