Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.42 WIB

Polisi Layangkan Panggilan Kedua ke 'Kiai Cabul' di Pati, Akan Jemput Paksa Jika Mangkir Lagi

GERAM: Warga berdemo dengan memasang tulisan “Sang Predator” yang mengarah pada oknum pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Tlogowungu, Pati, berinisial AS. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

JawaPos.com - Usai panggilan pemeriksaannya tak digubris, Polresta Pati melayangkan surat pemanggilan kedua bagi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.  

"Sebelumnya, kami sudah melayangkan pemanggilan pertama pada 4 Mei 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Penyidik kembali melayangkan pemanggilan kedua pada tanggal 7 Mei 2026," kata Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, melalui Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro di Pati, dilansir dari Antara, Rabu (6/5).

Ia berharap tersangka yang berinisial AS (52) ini dapat memenuhi panggilan tersebut untuk memperlancar proses hukum tersebut.

Apabila kembali tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan upaya jemput paksa sesuai ketentuan KUHAP.

Saat ini, keberadaan tersangka masih dalam proses pencarian oleh tim di lapangan.

Polisi menduga tersangka tidak berada di wilayah Kabupaten Pati dan telah berpindah lokasi tanpa memberikan informasi kepada keluarga maupun penasihat hukum.

"Keberadaan tersangka masih kami lakukan pencarian. Ada indikasi yang bersangkutan tidak berada di Pati dan tidak memberikan kabar kepada pihak manapun," ujarnya.

Terkait jumlah korban, dia hingga kini baru satu korban yang secara resmi melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Meski demikian, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi korban lain maupun saksi yang memiliki informasi tambahan untuk melapor, dengan jaminan kerahasiaan identitas.

