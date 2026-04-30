Sudah 4 Kecelakaan Kereta Diinvestigasi KNKT Sepanjang Tahun Ini, 2018 Paling Banyak

Petugas evakuasi korban kecelakaan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dengan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Raiza Septianto/Radar Bekasi)

JawaPos.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat sejumlah kecelakaan kereta yang mereka investigasi. Bila diurut sejak 2016 atau 10 tahun belakangan, kecelakaan paling tinggi terjadi pada 2018. Sementara kecelakaan terendah terdata pada 2020 dan 2024. Berikut data rinci yang diambil dari laman resmi KNKT.

2016 (6 kecelakaan)

2017 (7 kecelakaan)

2018 (11 kecelakaan)

2019 (7 kecelakaan)

2020 (2 kecelakaan)

2021 (5 kecelakaan)

2022 (4 kecelakaan)

2023 (4 kecelakaan)

2024 (2 kecelakaan)

2025 (4 kecelakaan)

Terbaru, KNKT turun tangan menginvestigasi kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). Akibat kecelakaan tersebut sebanyak 16 penumpang menjadi korban meninggal dunia. Sementara puluhan penumpang lainnya luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Pasca kecelakaan yang melibatkan KRL lintas Cikarang dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek tersebut, KNKT langsung mengirimkan tim ke lapangan. Menurut Arif Iskandar yang bertugas sebagai humas KNKT, sampai saat ini investigasi kecelakaan tersebut masih terus berjalan. Dia pun menekankan bahwa investigasi oleh KNKT bersifat non judicial, sehingga berbeda dengan penyelidikan polisi.

”Salah satu prinsip kerja KNKT adalah non judicial, sehingga kami tidak mencari siapa yang salah maupun siapa yang harus dituntut secara hukum. Murni mencari penyebab kejadian,” kata dia.

Karena fokus pada penyebab kecelakaan, nantinya KNKT akan membeber hasil investigasi agar publik dan semua pihak terkait mengetahui kecelakaan yang merenggut belasan nyawa itu terjadi karena persoalan teknis, sistem, kelalaian, atau penyebab lainnya. KNKT juga akan memberikan rekomendasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan.