Polemik Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK Budi Prasetyo ke Polisi dan Dewas, Apa Pemicunya?

Aktivis 98 Faizal Assegaf laporkan Jubir KPK Budi Prasetyo ke Dewas KPK, Rabu (15/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com – Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri sekaligus aktivis 98, Faizal Assegaf, melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, ke Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan tersebut dilayangkan karena Faizal merasa pernyataan Budi dalam kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mencemarkan nama baiknya.
“Sesuai janji kami kemarin, setelah melakukan pengaduan resmi ke kepolisian terhadap Budi Prasetyo dalam kapasitasnya sebagai jubir KPK terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan, hari ini kami juga menyampaikan laporan resmi ke Dewan Pengawas KPK,” kata Faizal di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Faizal menilai pernyataan Budi telah membentuk opini yang tidak sesuai fakta. Ia membantah adanya penyitaan barang bukti oleh KPK. Menurutnya, barang-barang tersebut diserahkan secara sukarela atas inisiatif pribadi.
Barang yang dimaksud diduga berasal dari tersangka kasus korupsi bea cukai, Rizal. Adapun barang-barang tersebut berupa perangkat elektronik, seperti kamera Lumix S5IIX, komputer desktop Apple Mac Mini, Apple Magic Keyboard, monitor Apple Studio Display, Apple Magic Mouse, serta transmitter Boss WL-30XLR.
Baca Juga:Pemerintah Jamin Haji 2026 Tetap Aman dan Terjadwal Meski Situasi Timur Tengah Memanas, Seberapa Siap?
"Karena kawan-kawan ini pada hari Jumat kemarin atas dasar inisiatif pribadi menyerahkan barang yang diberikan oleh bantuan pribadi kepada mereka. Jadi tidak ada penyitaan," tegasnya.
Sementara, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyerahkan sepenuhnya pelaporan Faizal Assegaf baik di Dewas KPK maupun Polda Metro Jaya kepada institusi masing-masing. Ia meyakini, pelaporan itu akan disikapi secara objektif.
"Terkait Pelaporan itu rasanya sudah Tidak perlu kita Tangkapin lagi, kita serahkan sepenuhnya Kepada Dewan Pengawas KPK, karena kami itu meyakini Dewas akan objektif," ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Budi menyatakan, terdapat enam barang bukti yang disita dari tangan Faizal Assegaf berkaitan kasus dugaan korupsi bea cukai. Menurutnya, barang-barang itu disita karena terdapat dugaan dari hasil tindak pidana korupsi.
"Barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam bentuk barang-barang elektronik seperti monitor, kemudian kamera, dan juga beberapa alat elektronik lainnya," ujarnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026