Jadi Pembicaraan Karena Masih Hidup Mewah, Istri Doni Salmanan Jawab Tudingan Netizen: Penjualan Hijab Terlaris Nomor 1

JawaPos.com - Di tengah perbincangan hangat mengenai kebebasan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, perhatian publik justru tertuju pada Dinan Fajrina. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana kondisi finansialnya tetap terlihat mapan, meskipun sang suami masih harus menjalani masa hukuman.

Diketahui, Doni Salmanan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar). Kini terpidana kasus penipuan trading binary option Quotex itu berstatus klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Dia wajib lapor sampai Oktober 2029.

Dinan Fajrina memberikan respons melalui akun Instagram pribadinya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya telah bekerja keras selama empat tahun terakhir demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dinan menjelaskan bahwa ia menjalankan bisnis penjualan hijab secara daring, terutama memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok. Bisnis yang digelutinya ini disebutnya telah mengalami perkembangan pesat dan berhasil mencatatkan penjualan yang tinggi.

“Yang nanya kok masih kaya, kok masih punya duit. Bisa baca nggak ya itu netizen sayang? Hijab terlaris nomor 1 dan 2 penjualan tertinggi per bulan se-Shopee raya di kategori hijab paris,” tulis Dinan lewat akun media sosialnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh aset milik Doni Salmanan telah disita oleh negara terkait kasus investasi bodong Quotex yang menjerat suaminya pada tahun 2022 lalu.

“Uangnya sudah disita masuk ke kas negara. Silakan cek hasilnya, ada di web. Saya sudah jualan lebih dari empat tahun, tapi masih difitnah,”imbuhnya.

Sebagai bentuk pembuktian, Dinan Fajrina juga sempat membagikan aktivitas kesehariannya. Ia mengunggah momen saat makan di sebuah restoran dan menunjukkan tagihan yang bernilai jutaan rupiah.

“Bentar ya, makan dulu. Daripada bayar buzzer, mending bayar makan,” ujarnya.