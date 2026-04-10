Unggah Foto Bersama Istri dan Kembali Jadi Sorotan, Wajah Doni Salmanan Bikin Pangling

JawaPos.com - Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar). Kini terpidana kasus penipuan trading binary option Quotex itu berstatus klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Dia wajib lapor sampai Oktober 2029.

Nama Doni Salmanan kembali menjadi perbincangan publik. Pria yang sempat dijuluki “crazy rich Bandung” itu kini dikabarkan telah bebas bersyarat dan mulai kembali aktif di media sosial.

Kemunculannya langsung menyita perhatian, terutama setelah ia mengunggah foto kebersamaan dengan sang istri, Dinan Fajrina. Dalam unggahan tersebut, keduanya tampak kompak dan tersenyum, seolah ingin menunjukkan kehidupan baru pasca masa hukuman.

Sebelum tersandung kasus hukum, Doni Salmanan dikenal luas sebagai sosok dermawan dengan gaya hidup mewah. Ia kerap memamerkan koleksi kendaraan mahal, aktivitas trading, hingga aksi berbagi uang kepada publik. Julukan crazy rich Bandung pun melekat erat pada dirinya.

Namun, popularitas itu runtuh ketika ia terseret kasus penipuan berkedok trading melalui platform binary option Quotex. Dalam kasus tersebut, Doni terbukti mempromosikan dan turut terlibat dalam praktik yang merugikan banyak korban.

Pada 2022, ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara serta denda. Kasus ini menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik, bersamaan dengan maraknya fenomena influencer trading ilegal di Indonesia.

Bebas Bersyarat dan Respons Publik

Setelah menjalani sebagian masa hukumannya, Doni kini memperoleh status bebas bersyarat. Kabar ini memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Sebagian menyambutnya dengan rasa penasaran akan langkah selanjutnya, sementara tak sedikit pula yang masih mengingat luka para korban kasusnya.