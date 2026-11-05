Warga Parung Panjang Mulai Resah Truk Tambang Wara-wiri Lagi

Gambaran kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktivitas truk tambang bermuatan besar dikabarkan kembali melintasi jalan utama Parung Panjang-Rengas Jajar, Kabupaten Bogor. Kehadiran sejumlah truk tambang tersebut mulai meresahkan warga, bahkan terkadang menjadi peyebab kemacetan di beberapa titik.
Kendaraan truk pengangkut batu dan tanah tersebut mulai memadati jalan raya baik pada siang ataupun malam hari. Informasi mengenai kembali beroperasinya truk tambang disampaikan sejumlah warga melalui grup WhatsApp.
Mereka mengungkapkan, kendaraan bertonase besar mulai terlihat melintas dan terparkir di beberapa titik jalan Parung Panjang dan sekitarnya,
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terulangnya kembali persoalan lama, dimana truk-truk angkutan tambang mulai banyak lagi hingga mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur.
Seorang warga bernama Samuel mempertanyakan penanganan terhadap truk-truk tambang yang mulai wara-wiri.
"Truk mulai banyak lagi. Penanganannya gimana nih," ujar Samuel.
Keluhan serupa disampaikan Hadi. Dia menyebut truk-truk besar mulai terlihat dalam jumlah cukup banyak, terutama di sepanjang kawasan Serpong Garden hingga Samanea Hill.
"Iya, truk-truk mulai banyak lagi dari Serpong Garden sampai Samanea. Lebih dari 100 kayaknya kiri kanan parkir," ungkap Hadi.
Kondisi itu membuat warga mempertanyakan pengawasan dari pemerintah daerah. Mereka khawatir keberadaan truk-truk tersebut menjadi awal dari ledakan truk tambang sebagaimana terjadi beberapa tahun silam.
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