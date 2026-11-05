Sampaikan Terima Kasih ke KDM, Warga: Wajah Parung Panjang Sekarang Berubah

JawaPos.com - Perubahan kondisi infrastruktur di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendapat apresiasi dari banyak warga. Pembangunan jalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai membawa perubahan besar setelah kawasan tersebut selama bertahun-tahun dianggap kurang mendapat perhatian.

Salah seorang warga Parung Panjang, Hadi, secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dan Bupati Bogor Rudy Susmanto atas keseriusan mereka melakukan pembangunan di wilayah perbatasan.

Menurut Hadi, pembangunan jalan di wilayah Parung Panjang sejak 2 tahun belakangan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Salah satunya terlihat pada proyek jalan Parung Panjang-Rengas Jajar yang saat ini sudah hampir rampung.

"Terima kasih Pak KDM. Wajah Parung Panjang sekarang berubah berkat intervensi kebaikan dari Pak Gubernur," ujar Hadi kepada JawaPos.com.

Hal serupa disampaikan Inayah, warga lainnya. Dia menilai perhatian pemerintah terhadap Parung Panjang dan sekitarnya mulai terlihat melalui pembangunan infrastruktur jalan yang sudah hampir rampung 100 persen di tahun ini. Kondisi tersebut menjadikan perubahan sangat besar dirasakan warga setelah sekian lama menantikan perbaikan akses jalan di wilayah mereka.

"Terima kasih Pak Gubernur KDM dan Pak Bupati Rudy Sumanto atas perhatian yang besar ke daerah perbatasan seperti Parung Panjang. Pembangunan memang harus berkeadilan, jangan hanya di pusat kota saja yang diperhatikan," katanya.

Dia juga mengungkapkan, selama puluhan tahun, pembangunan jalan utama di Parung Panjang dinilai belum pernah mendapatkan perhatian secara optimal. Perbaikan jalan selama ini hanya tambal sulam dan rusak lagi tidak lebih dari 5 bulan usai diperbaiki akibat truk tambang.

Karena itu, pengerjaan infrastruktur yang berlangsung saat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Parung Panjang.