BYD Atto 1 Alami Patah As Roda di Cengkareng, Sempat Tabrak Pembatas Jalan

Mobil listrik BYD Atto 1 berwarna putih mengalami patah as roda di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11). (Instagram: @sudinhubjakbar)
JawaPos.com - Mobil listrik BYD Atto 1 berwarna putih mengalami patah as roda di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11). Alhasil, roda belakangnya tampak terkulai.
Seperti dilihat pada akun Instagram Sudin Perhubungan Jakarta Barat, @sudinhubjakbar, pengemudi Atto 1, Endang, menjelaskan mobilnya diawal menabrak pembatas jalan pada pukul 04.00 WIB dan membanting setir ke kiri.
Namun, setelah jarak 1-2 KM, lampu indikator tampak berbunyi untuk mengingatkan sang sopir bahwa kondisi ban sedang tidak baik-baik saja. Ternyata, as ban keluar dari dudukannya.
"Tadi saya masih jalan tuh, kita-kira 1-2 KM nah dari situ tiba-tiba (bunyi) brak brak gitu aja langsung coplok gitu. Saya kira sih kemungkinan as-nya yang copot karena benturan tadi," kata Endang.
Sementara itu, Pengawas Seksi Dalops, Endang Mulyono, menegaskan bahwa kecelakaan ini sempat memicu hambatan lalu lintas pada jam sibuk di pagi hari.
"Pada saat kita di lokasi kita ngatur lalu lintas ada laka satu kendaraan mobil pribadi yang patah as. Selanjutnya ya itu kita panggil derek untuk dipindahkan biar tidak mengganggu arus lalu lintas," ujarnya.
Kejadian serupa bukan pertama kali menghampiri pabrikan otomotif asal Tiongkok ini, pada April 2026 lalu BYD M6 yang mengalami patah as roda.
JawaPos.com sendiri telah mencoba menghubungi BYD Indonesia untuk dimintakan tanggapan. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari pihak mereka.
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