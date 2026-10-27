Kapolri Suyudi Tanggung Biaya Pengobatan Driver Ojol Terlindas BYD Atto 1 di Jaksel 

JawaPos.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Hasan Syukur harus menjalani perawatan intensif pasca terlindas mobil listrik BYD di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pun turun tangan untuk membantu biaya pengobatan ojol tersebut.

Melalui akun media sosial resminya @suyudiarioseto.official, Kapolri Suyudi mengungkapkan bahwa bahwa pengobatan terhadap Hasan akan ditanggung sampai korban kecelakaan lalu lintas itu sembuh total.

Pengobatan Hasan juga akan ditangani langsung oleh Pusdokkes Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

”Menjenguk korban serta memberikan pendampingan moril dan materiil kepada pihak keluarga. Polri menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh total,” tulis Suyudi melalui akun tersebut.

Tidak hanya itu, bila masih memungkinkan, Suyudi berniat memindahkan Hasan agar bisa menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Opsi itu muncul atas rekomendasi kepala rumah sakit Polri. ”Demi memastikan perawatan medis berjalan maksimal,” lanjut orang nomor satu di Bhayangkara tersebut.