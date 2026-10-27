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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 27 Oktober 2026 | 19.22 WIB

Kapolri Suyudi Tanggung Biaya Pengobatan Driver Ojol Terlindas BYD Atto 1 di Jaksel 

Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak driver ojol)di depan Hotel Amaris, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore. (Instagram: @warungjurnalis) - Image

Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak driver ojol)di depan Hotel Amaris, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore. (Instagram: @warungjurnalis)

JawaPos.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Hasan Syukur harus menjalani perawatan intensif pasca terlindas mobil listrik BYD di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pun turun tangan untuk membantu biaya pengobatan ojol tersebut. 

Melalui akun media sosial resminya @suyudiarioseto.official, Kapolri Suyudi mengungkapkan bahwa bahwa pengobatan terhadap Hasan akan ditanggung sampai  korban kecelakaan lalu lintas itu sembuh total.

Pengobatan Hasan juga akan ditangani langsung oleh Pusdokkes Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

”Menjenguk korban serta memberikan pendampingan moril dan materiil kepada pihak keluarga. Polri menjamin seluruh penanganan medis korban hingga sembuh total,” tulis Suyudi melalui akun tersebut.

Tidak hanya itu, bila masih memungkinkan, Suyudi berniat memindahkan Hasan agar bisa menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Opsi itu muncul atas rekomendasi kepala rumah sakit Polri. ”Demi memastikan perawatan medis berjalan maksimal,” lanjut orang nomor satu di Bhayangkara tersebut. 

Sebagaimana telah diberitakan oleh JawaPos.com sebelumnya, Hasan merupakan korban kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu (23/10).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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