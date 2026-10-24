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Nanda Prayoga
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Viral! Mobil Listrik Diduga BYD Atto 1 Tabrak Ojol di Blok M, Warganet Soroti Pengereman

Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak ojek online (ojol) di depan Hotel Amaris, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore. (Instagram: @warungjurnalis) - Image

Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak ojek online (ojol) di depan Hotel Amaris, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore. (Instagram: @warungjurnalis)

JawaPos.com - Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak ojek online (ojol) di depan Hotel Amaris, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore.

Kejadian tersebut terekam kamera dashbor atau dashcam dan diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis.
 
Pada video tampak mobil listrik menghantam bagian belakang mobil putih sebelum menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi ojol.
 
 
Mirisnya, bukannya memperlambat laju kendaraan. Mobil tersebut malah melaju kencang. Benturan keras pun tak terelakkan dan menabrak pengemudi ojol sehingga membuatnya terjatuh terlindas.
 
Motor pengemudi ojol pun tampak tergeletak begitu saja setelah pengemudinya terlindas.
 
Setelah kejadian, pengemudi mobil listrik disebut-sebut telah diamankan warga. Meski begitu penyebab pasti kejadian masih belum diketahui secara pasti.
 
Melihat hal ini, sejumlah netizen pun memberikan tanggapan. Salah satunya @septyan_jannar_rumpaka_ yang menyoroti sistem pengereman pada mobil listrik.
 
 
“Pernah nyobain beberapa merk mobil listrik dan kenapa nggak jadi beli alasannya satu, mereka masih minus di sistem pengereman,” ungkapnya.
 
Bahkan, ada netizen yang menyoroti bahwa pengemudi mobil listrik belum begitu lama bisa menyetir sehingga membahayakan sekitar.
 
“Kayaknya pemilik mobil listrik ini kebanyakan belum lama bisa nyetir ya. Kalau sudah jago dan lama biasanya fanatik dengan mobil bensin,” tulis @dali_zain.
Editor: Bintang Pradewo
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