Rekomendasi Mobil Listrik Murah di Bawah Rp 200 Jutaan, dari Wuling Aira ev sampai BYD Atto 1

JawaPos.com - Mobil listrik dengan harga terjangkau kini semakin mudah ditemukan di pasar Indonesia. Bahkan, kamu tidak perlu menyiapkan dana hingga Rp 300 juta untuk mulai memiliki kendaraan listrik.

Per Agustus 2026, sejumlah model sudah tersedia dengan harga di bawah Rp 200 juta, mulai dari city car mungil hingga mobil listrik yang menawarkan jarak tempuh hingga sekitar 300 kilometer.

Pilihan tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi kamu yang ingin beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik dengan budget terbatas. Selain harga pembelian, kamu juga perlu memperhatikan jarak tempuh, kapasitas baterai, jumlah penumpang, hingga skema kepemilikan baterai sebelum menentukan pilihan.

Berikut rekomendasi mobil listrik di bawah Rp 200 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan!

1. Wuling Aira ev – Rp 155 Juta hingga Rp 175 Juta

Wuling Aira ev menjadi salah satu mobil listrik termurah yang tersedia di Indonesia saat ini. Berdasarkan harga OTR Jakarta, Aira ev Standard Range dibanderol Rp 155 juta, sedangkan varian Long Range dijual Rp 175 juta. Keduanya masih berada cukup jauh di bawah batas Rp 200 juta.

Dari sisi jarak tempuh, varian Standard Range mampu mencapai hingga 205 kilometer berdasarkan standar CLTC. Sementara versi Long Range menawarkan daya jelajah hingga 301 kilometer. Perbedaan tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi kamu yang membutuhkan kendaraan untuk aktivitas harian sekaligus ingin memiliki jarak tempuh lebih panjang tanpa harus naik ke kelas harga yang jauh lebih mahal.

2. VinFast VF 3 – Mulai Rp 156 Juta

VinFast VF 3 juga masuk dalam daftar mobil listrik dengan harga di bawah Rp 200 juta. Model mungil ini ditawarkan mulai sekitar Rp 156 juta, tetapi terdapat skema kepemilikan yang perlu kamu perhatikan karena harga tersebut berkaitan dengan sistem sewa baterai. Jarak tempuhnya berada di kisaran 215 kilometer berdasarkan standar NEDC.