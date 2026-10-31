Pramono Anung Pertimbangkan Usulan 76 Taman di Jakarta Buka 24 Jam

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sedang mempertimbangkan usulan untuk membuka jam operasional selama 24 jam terhadap 76 taman di Ibu Kota.
"Saya akan segera putuskan usulan tadi, di antaranya ada 76 taman yang bisa untuk dioperasikan 24 jam," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/10).
Usulan tersebut merupakan salah satu program inovasi yang dikompetisikan di Benyamin S. Award 2026. Pramono pun meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menyebarluaskan inovasi tersebut agar dipertimbangkan oleh lurah-lurah lainnya.
Jika taman memenuhi syarat, lanjut Pramono, maka pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melengkapi ruang publik terbuka itu dengan fasilitas kamera pengawas CCTV, lampu penerangan, dan sebagainya.
Sehingga, taman yang akan dibuka selama 24 jam non-stop tersebut menjadi lebih nyaman dan aman untuk dikunjungi masyarakat.
Kendati demikian, Pramono belum memaparkan taman mana saja yang akan dibuka 24 jam.
Pramono menilai keberadaan taman yang bisa dinikmati sepanjang hari menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu dipertahankan dan dikembangkan di Jakarta. Dia menyebut pembukaan taman selama 24 jam selama ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.
Untuk saat ini, sudah ada beberapa taman di Jakarta yang dibuka selama 24 jam, yakni Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Literasi Martha Tiahahu, dan Taman Bendera Pusaka. (*)
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