Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Nongkrong Sampai Pagi Tak Masalah, 3 Warkop Surabaya Ini Buka 24 Jam

3 Warkop di Surabaya yang Buka 24 Jam./Instagram @justmieofficial - Image

3 Warkop di Surabaya yang Buka 24 Jam./Instagram @justmieofficial

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan aktivitas yang terus berjalan hampir sepanjang waktu. Ketika sebagian orang mulai beristirahat, masih banyak warga yang beraktivitas hingga malam, mulai dari mahasiswa yang mengerjakan tugas, pekerja dengan jadwal malam, hingga komunitas yang mencari tempat berkumpul.

Di tengah aktivitas tersebut, warung kopi atau warkop menjadi salah satu tempat yang banyak dipilih. Selain menawarkan suasana santai, warkop juga menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan ringan, minuman hangat, atau sekadar berbincang bersama teman.

Tak hanya menyediakan kopi, banyak warkop di Surabaya kini menghadirkan beragam pilihan menu, mulai dari mi, nasi goreng, camilan, hingga minuman kekinian dengan harga yang tetap ramah di kantong.

Berikut tiga rekomendasi warkop di Surabaya yang buka 24 jam dan bisa menjadi pilihan saat lapar atau ingin nongkrong kapan saja.

1. Warkop Mantul

Warkop Mantul menjadi salah satu tempat nongkrong yang cukup dikenal di Surabaya. Dengan konsep sederhana dan suasana santai, tempat ini cocok untuk pengunjung yang ingin duduk lama sambil menikmati makanan dan berbincang bersama teman.

Warkop ini buka selama 24 jam sehingga bisa dikunjungi kapan saja, baik pagi, siang, maupun tengah malam.

Menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari aneka olahan mi, nasi goreng, kwetiau, hingga berbagai menu makanan berat lainnya. Beberapa pilihan minuman seperti kopi hitam, teh tarik, jus buah, dan minuman segar juga tersedia untuk menemani waktu santai.

Untuk harga, makanan di tempat ini tergolong terjangkau, mulai dari kisaran Rp10 ribuan, sedangkan minuman tersedia mulai sekitar Rp7 ribu.

Warkop Mantul berlokasi di kawasan:
Jl. Kusuma Bangsa No.31, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya.

2. Warkop Ceria Selalu

Bagi mahasiswa dan pekerja malam, Warkop Ceria Selalu menjadi salah satu tempat yang sering dipilih untuk mengisi waktu hingga larut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Nonstop! Ini List 9 Cafe Buka 24 Jam di Malang dengan Menu Kuliner Enak Cocok Buat Nongkrong Sampek Subuh - Image
Kuliner

Nonstop! Ini List 9 Cafe Buka 24 Jam di Malang dengan Menu Kuliner Enak Cocok Buat Nongkrong Sampek Subuh

Selasa, 5 Mei 2026 | 19.35 WIB

19 Rekomendasi Cafe Buka 24 Jam di Jogja, Kuliner Ramah Kantong Cocok Buat Nongkrong - Image
Kuliner

19 Rekomendasi Cafe Buka 24 Jam di Jogja, Kuliner Ramah Kantong Cocok Buat Nongkrong

Kamis, 16 April 2026 | 16.21 WIB

Sidak Warkop, Satpol PP Gresik Jaring 18 ASN Ngopi di Jam Kerja - Image
Surabaya Raya

Sidak Warkop, Satpol PP Gresik Jaring 18 ASN Ngopi di Jam Kerja

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore