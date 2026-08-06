Nongkrong Sampai Pagi Tak Masalah, 3 Warkop Surabaya Ini Buka 24 Jam

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan aktivitas yang terus berjalan hampir sepanjang waktu. Ketika sebagian orang mulai beristirahat, masih banyak warga yang beraktivitas hingga malam, mulai dari mahasiswa yang mengerjakan tugas, pekerja dengan jadwal malam, hingga komunitas yang mencari tempat berkumpul.

Di tengah aktivitas tersebut, warung kopi atau warkop menjadi salah satu tempat yang banyak dipilih. Selain menawarkan suasana santai, warkop juga menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan ringan, minuman hangat, atau sekadar berbincang bersama teman.

Tak hanya menyediakan kopi, banyak warkop di Surabaya kini menghadirkan beragam pilihan menu, mulai dari mi, nasi goreng, camilan, hingga minuman kekinian dengan harga yang tetap ramah di kantong.

Berikut tiga rekomendasi warkop di Surabaya yang buka 24 jam dan bisa menjadi pilihan saat lapar atau ingin nongkrong kapan saja.

1. Warkop Mantul Warkop Mantul menjadi salah satu tempat nongkrong yang cukup dikenal di Surabaya. Dengan konsep sederhana dan suasana santai, tempat ini cocok untuk pengunjung yang ingin duduk lama sambil menikmati makanan dan berbincang bersama teman.

Warkop ini buka selama 24 jam sehingga bisa dikunjungi kapan saja, baik pagi, siang, maupun tengah malam.

Menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari aneka olahan mi, nasi goreng, kwetiau, hingga berbagai menu makanan berat lainnya. Beberapa pilihan minuman seperti kopi hitam, teh tarik, jus buah, dan minuman segar juga tersedia untuk menemani waktu santai.

Untuk harga, makanan di tempat ini tergolong terjangkau, mulai dari kisaran Rp10 ribuan, sedangkan minuman tersedia mulai sekitar Rp7 ribu.

Warkop Mantul berlokasi di kawasan:

Jl. Kusuma Bangsa No.31, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya.