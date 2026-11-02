Pramono Anung: Peredaran Narkoba di Kampung Bahari Harus Diberantas Total!

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap operasi besar-besaran gabungan Polri dan BNN yang menggerebek peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11).

Pramono menekankan bahwa pemberantasan narkotika di kawasan tersebut tidak boleh dilakukan setengah-setengah dan harus diusut hingga tuntas.

"Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya, dukungan sepenuhnya kepada Polri yang sedang memberantas, mengambil tindakan tegas, perang terhadap narkoba," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (2/11).

Terkait kekhawatiran masyarakat akan kembali maraknya peredaran narkoba setelah wilayah disterilkan, Pemprov DKI memastikan akan terus menjadi bagian dari strategi penindakan Polri secara berkelanjutan.

"Dan kami berharap bahwa untuk perang narkoba ini tidak setengah-setengah, dilanjutkan dan kami menjadi bagian itu," tambah Pramono.

26 Orang Ditangkap Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.800 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, BNN, hingga personel Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan taktis menyergap permukiman warga di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11) pagi,

Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 26 orang yang berperan sebagai bandar, pengedar, hingga pemakai narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, strategi penyergapan serempak diterapkan untuk mengepung seluruh titik rawan agar para target operasi tidak meloloskan diri.