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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.47 WIB

Demo Mahasiswa Trisakti Bubar, Arus Lalu Lintas di Jalan Merdeka Selatan Kembali Normal

Akses Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali dibuka secara normal setelah aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Universitas Trisakti membubarkan diri pada Kamis (29/10) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Akses Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kembali dibuka secara normal setelah aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Universitas Trisakti membubarkan diri pada Kamis (29/10) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Akses Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, akhirnya kembali dibuka secara normal setelah aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Universitas Trisakti membubarkan diri pada Kamis (29/10) malam.

Massa mulai meninggalkan lokasi secara bergerombol sekitar pukul 18.50 WIB. Melihat situasi yang mulai kondusif, pihak kepolisian langsung membuka barikade besi.

Secara bersamaan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bergerak cepat membersihkan sisa-sisa sampah di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sekitar pukul 19.00 WIB, pengendara sudah bisa melintas secara normal dan situasi terpantau ramai lancar.

Kepadatan kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Jalan M.H. Thamrin juga perlahan terurai. 

Kondisi serupa terlihat di Jalan H. Agus Salim dan Jalan Kebon Sirih yang berangsur lengang setelah jalur kendaraan kembali dibuka sepenuhnya.

Kilas Balik Aksi: Suarakan Tritura dan Supremasi Sipil

Sebelum membubarkan diri, ratusan mahasiswa Trisakti sempat memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan sejak Kamis sore.

Perjalanan mereka menuju titik aksi sempat diwarnai ketegangan berupa pencegatan dan gesekan fisik dengan aparat kepolisian saat melintas di Jalan Abdul Muis, Gambir.

Kendati demikian, kelompok massa berhasil menembus barikade hingga tiba di kawasan Monas.

Editor: Bintang Pradewo
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